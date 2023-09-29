Путин обсудил добровольцев с Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер»

Экс-командир ЧВК «Вагнер» займется формированием добровольческих подразделений, которые будут выполнять задачи в зоне военной операции, сообщил Путин. Трошев, по словам пресс-секретаря президента, уже работает в Минобороны

Video

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Кадры встречи опубликовал Кремль.

Андрей Трошев — бывший командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Путин предлагал дальше служить бойцам частной военной компании под руководством Трошева. Последний уже работает в Минобороны, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече Путин обратился к Трошеву, упомянув, что «на последней нашей встрече мы обсуждали, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции».

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — сказал президент.

Обращаясь к Трошеву, Путин также поднял социальные вопросы, касаемые участников военной операции. Он напомнил о создании фонда «Защитники Отечества» (оказывает помощь ветеранам и членам семей погибших военных). «Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин впервые предложил бойцам ЧВК «Вагнер» продолжить службу под руководством Трошева на встрече 29 июня, спустя несколько дней после попытки бойцов частной военной во главе с ее основателем Евгением Пригожиным (погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области в августе этого года) устроить мятеж на юге России.

Президент рассказывал, что после этого предложения многие из бойцов кивали, но присутствовавший на встрече Пригожин, по словам Путина, сказал: «Нет, ребята не согласны с таким решением».