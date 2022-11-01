Экзитполы показали победу блока Нетаньяху на выборах в парламент Израиля

Партия «Ликуд», возглавляемая экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, и сформированный с ее участием избирательный блок, выигрывают прошедшие в Израиле парламентских выборах, передает The Jerusalem Post со ссылкой на результаты экзит-пола. По предварительным данным, избирательный блок, сформированный при участии «Ликуда», получает 61-62 места в кнессете (парламенте) из 120.

У самого «Ликуда» — 30-31 мандат, в зависимости от экзит-пола. В блок, помимо возглавляемой Нетаньяху партии, входят партия «Религиозные сионисты», единый список ультраортодоксальных партий Яхадут ха-Тора и ультрарелигиозная «Шас».

Партия действующего премьера Яира Лапида «Еш Атид», по предварительным данным, получает 24 места в парламенте.

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