Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте БПЛА Ираном в Россию

Обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой очередную дезинформацию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине. Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — заявил дипломат.

Полянский указал, что таким образом западные страны пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в конфликт. «Все вы видели сообщения о новых поставках вооружений, которые помогли Киеву достать до областей, расположенных далеко за передовой линией и обстреливать гражданские объекты, убивая десятки мирных людей», — констатировал он.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании дронов иранского производства в ходже конфликта на Украине. О планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников типа Shahed США заявляли еще летом.

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». В то же время информацию о поставках иранских беспилотников власти неоднократно отрицали. Представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы. Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани 19 октября заявил, что Тегеран также категорически отвергает подобные утверждения.