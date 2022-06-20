Нетаньяху заявил о намерении возглавить новое правительство Израиля

20 июня премьер Израиля Беннет заявил о договоренности по роспуску парламента через неделю. Экс-премьер Нетаньяху выразил уверенность, что именно ему удастся сформировать и возглавить новое правительство

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху после сообщений о предстоящем роспуске Кнессета (парламента) выразил уверенность в том, что ему удастся сформировать и возглавить новое правительство, передает The Times of Israel.

«Мои товарищи и я создадим широкое национальное правительство, которое я возглавлю и которое позаботится обо всех израильтянах без исключения», — заявил Нетаньяху.

Политик заверил, что в случае возвращения на должность премьера его правительство «снизит налоги, снизит цены и приведет Израиль к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям».

Нетаньяху назвал «замечательной вестью для миллионов израильтян» сообщение о предстоящем роспуске Кнессета и отставке нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета, которому на смену, согласно действующему коалиционному соглашению, придет занимающий пост министра иностранных дел Яир Лапид

«После года ожесточенной борьбы оппозиции в Кнессете и серьезных страданий народа Израиля всем понятно, что это неудачнейшее правительство в истории Израиля окончило свой путь», — заключил политик.

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Ранее 20 июня Беннет и Лапид договорились о роспуске Кнессета через неделю и о переходе обязанностей главы кабмина к руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить правительство. Решение распустить парламент является правильным для Израиля», — заявил Беннет.

Коалиция во главе с партиями «Ямина» Беннета и «Еш атид» Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал в течение последних 12 лет — с 2009 года. Таким образом, всего Нетаньяху пробыл главой кабинета 15 лет — рекордный срок в истории страны, провозгласившей независимость в 1948 году.