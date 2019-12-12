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Кнессет принял предварительное решение о самороспуске

Парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске, а также проголосовал за проведение новых выборов 2 марта 2020 года, сообщила газета The Times of Israel.

Роспуск парламента поддержал 91 депутат, против никто не проголосовал. Чтобы законопроект был принят, необходимо еще два голоса.

17 сентября в Израиле впервые прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования партия «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, получила 31 место из 120, уступив оппозиционному блоку «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца. Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца — 56.

В конце сентября президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новое правительство, но ему это не удалось. После этого лидер страны передал мандат на формирование кабинета основному его сопернику — Ганцу. После того как и ему не удалось создать правительство, 21 ноября Ривлин поручил выбрать министров депутатам парламента, выделив на это 21 день. Ранее подобного в истории Израиля не было.

Теги: кнессет, Израиль
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