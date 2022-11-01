В Думе отказались от уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Картаполов и Пискарев: проект о наказании за уклонение от мобилизации не рассматривается

Инициатива готовилась в самом начале частичной мобилизации, но теперь она утратила актуальность и не рассматривается Госдумой, указали депутаты. Сейчас в УК есть ответственность за уклонение от службы только для срочников

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Проект о введении ответственности за уклонение от службы по мобилизации утратил актуальность и не рассматривается Госдумой, говорится в заявлении председателя комитета нижней палаты по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. Оно опубликовано на сайте «Единой России».

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации», — заявили депутаты.

Ранее неактуальной назвал инициативу глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Газета «Известия» со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в УК, связанный с ответственностью за уклонение от мобилизации (сейчас она есть только для срочников). За уклонение от призыва по мобилизации поправками предлагаются штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщили изданию два собеседника в нижней палате парламента. Картаполов и Пискарев в публикации названы соавторами законопроекта.

Еще один соавтор документа, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, заявил, что уголовная ответственность будет наступать для тех, кто официально получил повестку.

Как отмечал юрист Павел Чиков, сейчас в УК есть только ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы — ст. 328 УК. Согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, отмечал он. В начале октября по этой статье завели дело против мужчины из Пензы, отказавшегося подписать повестку, но позднее прокуратура признала возбуждение дела незаконным.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по мобилизации, 300 тыс. человек в ее рамках призваны, новых заданий не планируется. Минобороны позднее заявило, что выдача повесток прекращена, а военкоматы возвращаются в штатный режим работы. Накануне Путин также объявил, что призыв в рамках мобилизации завершен. При этом в Кремле заявили, что отдельный указ для этого не нужен, к такому выводу пришло государственно-правовое управление администрации президента.