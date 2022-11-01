В Думе назвали условие для ответственности за уклонение от мобилизации

Депутат Валеев: штрафы и сроки за уклонение от мобилизации — для тех, кто получил повестку

Чтобы наступила ответственность за уклонение от мобилизации, гражданину должна быть вручена повестка, сообщил один авторов законопроекта. Документ хотят внести в Госдуму, несмотря на окончание мобилизации

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации будет наступать для тех, кто официально получил повестку. Об этом «Интерфаксу» сообщил соавтор соответствующего законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Накануне «Известия» сообщили, что депутаты подготовили документ, которым за уклонение от мобилизации предусматриваются штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет.

«Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности», — сказал Валеев агентству, комментируя планы внести документ в Госдуму.

Как сообщали «Известия», соавторами законопроекта выступали главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, а также председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместители, в том числе Валеев. Последний говорил газете, что документ готов к внесению в Госдуму, но не привязан к частичной мобилизации, о завершении которой недавно объявил глава Минобороны. «Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», — подчеркивал парламентарий.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 22 сентября. 29 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что мобилизационное задание выполнено и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено. По его словам, 218 тыс. призванных проходят боевую подготовку и слаживание на полигонах, 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации. Набор контрактников и добровольцев в военкоматах будет продолжен.

Президент указа о завершении мобилизации не подписывал. Отвечая на вопрос, почему этого не было сделано, он заявил, что посоветуется с юристами. «Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [частичная мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал Путин.

Во время частичной мобилизации из ряда регионов поступали сообщения, что местные военкоматы практикуют «облавы» на мужчин призывного возраста в общественных местах. Так, например, в Иваново полицейские останавливали их на площадях и остановках транспорта, при этом силовиков сопровождали «гражданские лица из аппарата усиления военкомата», которые выписывали повестки, сообщал портал «Иваново37.рф». Портал News1Ivanovo сообщал, что повестки также начали вручать в МФЦ, торговых центрах и на ряде предприятий. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас такие «облавы» назвал незаконными. «Методы мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности», — сказал он.

Выдавали повестки при обращении за документами и в МФЦ Санкт-Петербурга, сообщала «Фонтанка». В администрации Фрунзенского района города, где мужчине вручили повестку при получении загранпаспорта, рассказали изданию, что в ФМС повестки раздает сотрудник военного комиссариата и находится там на законных основаниях.

Сейчас в Уголовном кодексе на случай уклонения от прохождения военной службы есть ст. 328. Тех, кто ее нарушает, наказывают штрафом в размере до 200 тыс. руб., принудительными работами на срок до двух лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы сроком до двух лет. Однако эта статья касается тех, кто уклоняется только от призыва на срочную военную службу. Уголовная ответственность для граждан за отказ от службы по мобилизации в ней не прописана.

Кроме того, есть административная ответственность за «неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Согласно ст. 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, неявка по повестке военного комиссариата гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, влечет за собой предупреждение или штраф до 3 тыс. руб.