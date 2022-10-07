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Чиков сообщил об отмене первого дела об уклонении от мобилизации

Чиков: в России отменили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого в России дела об уклонении от мобилизации незаконным. Дело возбуждали против 32-летнего мужчины, который отказался подписывать повестку
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Постановление о возбуждении первого в России уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации отменено, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

По его словам, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. «Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием ущерба», — отметил юрист.

Он добавил, что Следственный комитет намерен обжаловать решение прокуратуры и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Пензенской области и к Чикову, а также направил запрос в Следственный комитет.

О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации управление Следственного комитета по Пензенской области сообщило 5 октября. По данным ведомства, мужчину «надлежащим образом» уведомили о необходимости явиться в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района, откуда его должны были затем отправить в военкомат «в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией». Однако гражданин, «не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке не явился».

Как сообщал Чиков, мужчину задержали «при силовой поддержке ОМОНа» и отправили в СИЗО в связи с тем, что тот отказался подписать повестку в военкомат. Имя задержанного не уточнялось, сообщалось только, что ему 32 года.

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Дело против мужчины завели по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от службы). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до двух лет.

В то же время, отметил Чиков, согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу, такой пункт есть в постановлении пленума Верховного суда (ВС) от апреля 2008 года. Также ВС рекомендовал учитывать, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому лица старше 27 лет могут преследоваться в уголовном порядке только в том случае, если совершили преступление «до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности», говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Ранее 7 октября об этом же постановлении Верховного суда напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Предупреждать граждан об уголовной ответственности по ст. 328 УК России за отказ от мобилизации неправомерно, так как, согласно постановлению пленума Верховного суда России <...>, субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК России, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу», — подчеркнул он. Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части должен детально обсуждаться с Госдумой, добавил сенатор.

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