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Клишас счел неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Клишас назвал неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Андрей Клишас
Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не является актуальным, написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.
«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — заявил он.
Газета «Известия» со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым граждане, которые уклоняются от призыва на военную службу по мобилизации, будут нести уголовную ответственность.
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