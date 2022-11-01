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Клишас счел неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации

Клишас назвал неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не является актуальным, написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — заявил он.

Газета «Известия» со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым граждане, которые уклоняются от призыва на военную службу по мобилизации, будут нести уголовную ответственность.

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