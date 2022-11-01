«Известия» узнали о планах штрафовать уклонившихся от мобилизации

В качестве наказания планируется ввести штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на пять лет. Сейчас данная статья в УК касается только тех, кто уклоняется только от призыва на срочную службу

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым граждане, уклонившиеся от призыва на военную службу по мобилизации, будут нести уголовную ответственность, передает газета «Известия» со ссылкой на двух источников в нижней палате парламента.

По данным источников, за отказ от мобилизации россиянам будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подтвердил, что документ готов к внесению. «Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», — сказал он, отметив, что хоть и частичная мобилизация завершена (министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении 28 октября), это не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь снова.

Сейчас в Уголовном кодексе на случай уклонения от прохождения военной службы есть ст. 328. Тех, кто ее нарушает, наказывают штрафом в размере до 200 тыс. руб., принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. Однако данная статья касается тех лиц, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, и уголовная ответственность для граждан за отказ от службы по мобилизации не прописана.

Так, в начале октября по данной статье было возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Пензы, который отказался подписать повестку в военный комиссариат. Однако спустя несколько дней, как сообщил юрист Павел Чиков, постановление о возбуждении дела было отменено.

Он объяснил, что статья, по которой мужчину собирались привлечь к уголовной ответственности, согласно разъяснениям Верховного суда, касается тех, кто уклоняется от призыва именно на срочную военную службу. Также ВС рекомендовал учитывать, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.