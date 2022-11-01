Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины

Шойгу счел, что российские удары снижают военный потенциал Украины. В последние дни из-за ракетных ударов на Украине возникли перебои с подачей света и воды, электроснабжение в Киеве удалось восстановить только к утру 1 ноября

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Россия продолжает наносить удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре на Украине и объектам, которые снижают военный потенциал соседнего государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его выступление на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил опубликовано в телеграм-канале министерства.

«При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — заверил он.

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По мнению Шойгу, власти Украины продолжают «осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения» и разрушению объектов социальной инфраструктуры. Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, мест раздачи гуманитарной помощи и эвакуации.

Россия наносила удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» в течение нескольких дней после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Власти региона назвали атаку украинских дронов самой массированной за период боевых действий. Российские войска 31 октября нанесли удары по объектам энергетики и военного управления.

В Киеве, Харькове и контролируемом украинской стороной городе Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в ряде районов столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове приостановили работу метро. Из-за ударов часть украинских железнодорожных линий оказались обесточенными, на маршруты вывели тепловозы. Подачу света и воды в столице Украины восстановили только к утру 1 ноября.

Удары России по энергетическим объектам на Украине являются «отчасти» ответом на атаку севастопольской бухты, рассказал президент Владимир Путин. Он добавил, что «это не все, что мы могли бы сделать».



