В Киеве восстановили подачу воды и света после ракетных ударов

Киевлянам вернули подачу света и воды, однако отключения продолжатся, так как дефицит в энергосистеме огромный, рассказал Кличко. Накануне российские войска нанесли удары по энергообъектам Украины, по всей стране объявили тревогу

Виды Киева (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Водоснабжение и подача электричества в Киеве восстановлены в полном объеме, специалисты «Киевводоканала» и ДТЭК работали над этим почти сутки, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Однако в энергосистеме остается «значительный» дефицит, поэтому отключения продолжатся, добавил он.

Накануне, 31 октября, 350 тыс. квартир в Киеве остались без света, а из-за повреждения энергообъекта в Киевской области подача воды была прекращена в дома 80% жителей украинской столицы. К вечеру число оставшихся без света киевлян удалось снизить до 270 тыс., долю оставшихся без воды — до 40%.

С 1 ноября придется увеличить график движения поездов метро до 4-5 минут в пиковое время и 8-10 минут в остальные периоды, предупредил Кличко. Он отметил, что даже после подачи света отключения все равно будут происходить из-за сложной ситуации.

Об ударах по объектам энергетики и военного управления на Украине российское Минобороны отчиталось днем 31 октября. В Киеве, Харькове и контролируемом украинской стороной городе Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове приостановили работу метро. Из-за ударов часть украинских железнодорожных линий оказалась обесточена, на маршруты вывели тепловозы.

Холдинг ДТЭК к вечеру 31 октября исчерпал ресурсы для ремонта энергосетей. «Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября», — рассказал в соцсетях исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук. Необходимое оборудование стоит сотни миллионов долларов, процесс его закупок сложен, отметил Сахарук.

Удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» Россия наносила в течение нескольких дней после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Власти Севастополя назвали атаку украинских дронов самой массированной период боевых действий.