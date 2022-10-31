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Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам на Украине

Минобороны России: достигнуты все цели ударов по военным и энергетическим объектам Украины
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские военные на Украине высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и энергетики, сообщает Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

31 октября в Киеве, Харькове и Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение.

Материал дополняется
 

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