«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
В ООН призвали воздерживаться от шагов, угрожающих «зерновой сделке» Политика, 19:17
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 19:15
«Челси» крупно проиграл бывшему клубу своего главного тренера Поттера Спорт, 19:12
Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Сочи Спорт, 18:57
Патрушев заявил о готовности передать 500 тыс. т зерна в бедные страны Политика, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:44
Власти сообщили об ударе ВСУ по коммунальному предприятию в Энергодаре Политика, 18:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гинер прокомментировал включение в санкционные списки Украины Спорт, 18:34
«Ростов» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 18:30
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 18:28
«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране Политика, 18:23
Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами Политика, 18:15
ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области Политика, 18:07
Гогниев назвал неадекватной реакцию Глушакова на замену в игре с «Динамо» Спорт, 18:01
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране

На Украине вечером 29 октября могут случится принудительные отключения электроэнергии. Власти призвали граждан снизить работу мощных электроприборов
Одесса
Одесса (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Во время вечернего пика потребления электроэнергии 29 октября на Украине может быть принудительно прекращена подача электричества по всей стране. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в своем телегам-канале.

«Сегодня утром диспетчерский центр «Укрэнерго» не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому, предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения», — говорится в сообщении.

В компании призвали всех потребителей уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время — с 17.00 до 23.00.

В рамках специальной военной операции российские войска нанесли точечные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Минэнерго сообщали, что при ракетных обстрелах пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии, а граждан попросили не пользоваться электрообогревателями, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам. Власти Киева не исключили, что зимой многоквартирные дома могут на несколько суток или недель остаться без отопления.

За время боевых действий Украина утратила большую часть ветряной генерации и около половины солнечной, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. При этом гидрометеорологический центр спрогнозировал, что в этом году вероятность холодной зимы в стране будет минимальной. Кратковременные морозы ожидаются на востоке и северо-востоке страны.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина электроэнергия «Укрэнерго»
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев
Политика
В Киеве предупредили об отключениях электричества на неопределенный срок
Политика
Энергокомпания заявила об отключении электричества у миллиона киевлян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter