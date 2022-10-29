«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране

На Украине вечером 29 октября могут случится принудительные отключения электроэнергии. Власти призвали граждан снизить работу мощных электроприборов

Одесса (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Во время вечернего пика потребления электроэнергии 29 октября на Украине может быть принудительно прекращена подача электричества по всей стране. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в своем телегам-канале.

«Сегодня утром диспетчерский центр «Укрэнерго» не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому, предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения», — говорится в сообщении.

В компании призвали всех потребителей уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время — с 17.00 до 23.00.

В рамках специальной военной операции российские войска нанесли точечные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Минэнерго сообщали, что при ракетных обстрелах пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии, а граждан попросили не пользоваться электрообогревателями, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам. Власти Киева не исключили, что зимой многоквартирные дома могут на несколько суток или недель остаться без отопления.

За время боевых действий Украина утратила большую часть ветряной генерации и около половины солнечной, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. При этом гидрометеорологический центр спрогнозировал, что в этом году вероятность холодной зимы в стране будет минимальной. Кратковременные морозы ожидаются на востоке и северо-востоке страны.