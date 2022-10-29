Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев

Ограничения на потребление электроэнергии действуют в Киевской, Житомирской, Харьковской, Сумской и других областях. Зеленский заявил, что Украина работает над усилением защиты энергетических объектов

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Ограничения на потребление электричества коснулись 4 млн жителей Украины, заявил президент Владимир Зеленский, передает его офис.

«Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область, — перечислил глава государства регионы, где сейчас действуют ограничения. — Возможны также аварийные отключения в других регионах».

Зеленский заверил, что власти делают все, чтобы сократить масштаб отключений. Украина усиливает защиту критической инфраструктуры, прежде всего энергетической, и укрепляет противовоздушную оборону.

Проблемы с электричеством во многих украинских регионах начались после того, как 10 октября российские военные нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры страны. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва винит украинские спецслужбы.

Впоследствии Минобороны России еще не раз сообщало о поражении украинских военных и энергетических объектов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 21 октября оценил повреждение энергетической инфраструктуры в 30-40%.

27 октября в энергокомпании Yasno заявили, что в одном только Киеве после ударов без электричества остаются около миллиона жителей. На следующий день ДТЭК «Киевские электросети» предупредила население о новых чрезвычайных отключениях, которые будут длиться в течение неопределенного времени.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев получил новое оборудование ПВО, благодаря которому небо над городом будет лучше защищено.