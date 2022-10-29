Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев Политика, 00:50
NASA показало второе фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб» Технологии и медиа, 00:46
Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полетов в России Бизнес, 00:30
«Коммерсантъ» узнал, что сообщник Захарченко просил убежище в Черногории Общество, 00:13
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
В Чехии прошли антиправительственные митинги Политика, 00:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Брат Роналду по несчастью». В чем причина «бесполезности» Овечкина в НХЛ Спорт, 00:00
Счастье для всех: как торговая сеть сделала своих кассиров миллионерами Pro, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 28 окт, 23:59
Стремоусов заявил о постоянных попытках ВСУ прорваться в районе Херсона Политика, 28 окт, 23:56
Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 28 окт, 23:40
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 28 окт, 23:27
Bloomberg узнал о выплате Twitter более $100 млн уволенным директорам Бизнес, 28 окт, 23:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев

Зеленский: отключения электричества из-за российских ударов затронули 4 млн украинцев
Ограничения на потребление электроэнергии действуют в Киевской, Житомирской, Харьковской, Сумской и других областях. Зеленский заявил, что Украина работает над усилением защиты энергетических объектов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Ограничения на потребление электричества коснулись 4 млн жителей Украины, заявил президент Владимир Зеленский, передает его офис.

«Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область, — перечислил глава государства регионы, где сейчас действуют ограничения. — Возможны также аварийные отключения в других регионах».

Зеленский заверил, что власти делают все, чтобы сократить масштаб отключений. Украина усиливает защиту критической инфраструктуры, прежде всего энергетической, и укрепляет противовоздушную оборону.

Проблемы с электричеством во многих украинских регионах начались после того, как 10 октября российские военные нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры страны. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва винит украинские спецслужбы.

Впоследствии Минобороны России еще не раз сообщало о поражении украинских военных и энергетических объектов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 21 октября оценил повреждение энергетической инфраструктуры в 30-40%.

27 октября в энергокомпании Yasno заявили, что в одном только Киеве после ударов без электричества остаются около миллиона жителей. На следующий день ДТЭК «Киевские электросети» предупредила население о новых чрезвычайных отключениях, которые будут длиться в течение неопределенного времени.

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев получил новое оборудование ПВО, благодаря которому небо над городом будет лучше защищено.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Владимир Зеленский электричество

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Политика
Медведев посоветовал Киеву признать требования России в обмен на энергию
Политика
Энергокомпания заявила об отключении электричества у миллиона киевлян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter