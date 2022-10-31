Крупнейший холдинг исчерпал ресурсы для ремонта энергосетей Украины

Вслед за Минэнерго Украины о проблемах с нехваткой оборудования для ремонта энергосистемы страны начали заявлять частные компании. У крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК закончились ресурсы для восстановления объектов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Холдинг ДТЭК, конечным владельцем которого является миллиардер Ринат Ахметов, сообщил, что исчерпал запас оборудования для ремонта энергосетей на Украине.

ДТЭК — одна из крупнейших частных энергокомпаний Украины. До начала военных действий она добывала 90% угля в Украине, контролировала около 70% тепловой генерации и занимала треть рынка электроэнергии.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября», — рассказал в соцсетях исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, компания пытается докупить нужное оборудование, но с этим возникают сложности. Его стоимость измеряется сотнями миллионов долларов.

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Удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» Россия, как сообщало Минобороны, начала активно наносить после 10 октября. Власти Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры призвали граждан к экономии электричества и начали веерные отключения в разных регионах. По оценкам украинских властей, повреждены оказались до 30% объектов энергетической инфраструктуры.

28 октября глава энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве пришлось сократить потребление энергии почти на 40%, без электричества остаются около миллиона жителей города.

О проблемах с нехваткой оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры сообщал ранее и министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, для компенсации потерь Германия направила на Украину оборудование для ремонта, генераторы, трансформаторы и другую помощь. «Мы делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости», — сообщил глава украинского Минэнерго.