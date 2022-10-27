Клишас назвал противоречащими закону «облавы» на мужчин в Иваново
«Облавы» на подлежащих мобилизации мужчин в Ивановской области противоречат закону, за это предусмотрена ответственность, заявил в телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Методы» мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности», — заявил Клишас.
Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выразил надежду, что ответственные органы, в том числе военная прокуратура, сделают выводы по таким «проявлениям излишней усердности, граничащей с безграничной глупостью».
«Похоже, Ивановская область и другие регионы решили повторить методы частичной мобилизации, которые ранее уже были признаны не то чтобы правильными и законными. <...> Мне интересно: региональные власти вообще не следят за внутренней повесткой?» — заявил он.
РБК направил запрос в управление пресс-службы правительства Ивановской области.
Об облавах на мужчин «мобилизационного возраста» ранее сообщили ивановские СМИ. Как пишет «Иваново37», полицейские останавливали их на городских площадях и остановках транспорта, при этом силовиков сопровождали «гражданские лица из аппарата усиления военкомата», которые выписывали повестки. Кроме того, News1Ivanovo передавал, что повестки вручали также в МФЦ, торговых центрах и на предприятиях, в том числе на заводах «Профессионал» и «Кранэкс».
РБК направил запрос в управление пресс-службы правительства Ивановской области.
Глава Ивановской области Станислав Воскресенский ранее говорил, что задача региона — «полностью и досконально выполнить то, что поручили президент и Минобороны России» в сфере мобилизации. При этом губернатор отмечал, что в случае ошибочного вручения повестки работает горячая линия «122». «Договорились с военкомом, что каждое такое обращение будет оперативно рассмотрено и оперативно удовлетворено, если произошла ошибка», — сказал он. Воскресенский также призывал «спокойно относиться» к мобилизации, поскольку речь идет о призыве 1% резерва.
В середине октября в Сети появились фото и видео «облав» на мужчин в Москве и Петербурге. В столице полицейские останавливали их у метро, а в Петербурге «группы оповещения» с повестками появились на первых этажах подъездов в Калининском районе. Военкомат Москвы заявил, что сотрудники правоохранительных органов занимаются деятельностью по поимке преступников и в их сферу деятельности попадают и те, кто не явились по повесткам. Клишас тогда также назвал облавы незаконными и пояснил, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» сотрудники полиции имеют право доставлять в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, по запросу военкомата. При этом действовать в отношении неопределенного круга лиц они не имеют права. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены, пункты сбора мобилизованных закрываются, а повестки прекращают свое действие.
На правительственном сайте «Объясняем. рф» также говорится, что сотрудник полиции или военкомата не может заполнить повестку на улице и вручить человеку. «Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата», — указывается в сообщении.