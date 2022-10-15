В Петербурге объяснили выдачу повестки при получении загранпаспорта
В Санкт-Петербурге 25-летнему жителю города Александру, который пришел получать загранпаспорт в отделе МВД по вопросам миграции Фрунзенского района, вручили повестку. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам Александра, в его военном билете была прописана военно-учетная специальность «водитель».
«[Мужчина в гражданской одежде] взял лист А4, на котором в уголке была распечатана повестка, и бланк извещения о выдаче повестки. Насколько я понимаю, он должен был выдать мне извещение, по которому человек приходит в военкомат и уже там получает повестку. А он выдал и извещение, и повестку разом», — рассказал мужчина изданию.
В результате его обязали явиться в военкомат на следующий день «для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации». «Фонтанка» уточнила, что Александр расписался в получении повестки.
В администрации Фрунзенского района рассказали изданию, что человек, раздающий повестки в ФМС, является сотрудником военного комиссариата и находится там на законных основаниях.
Накануне в Сети распространились фото, на которых видно, что сотрудники полиции проверяют документы у мужчин у станций метро в Москве и Санкт-Петербурге.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что к нему обратился сотрудник МГТС, которого задержали у метро «Щелковская». По его словам, «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клиша, комментируя публикацию Кабанова, призвал проверять каждый такой случай, он назвал «облавы» полиции на призывников незаконными.
Повестки у метро в Москве не вручают, однако правоохранители занимаются деятельностью по поимке преступников, под которую подпадают и не явившиеся по повестке, рассказал «РИА Новости» военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Он пояснил, что в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать те, кто уклоняется от посещения военкомата после получения повестки.
Ранее администрация Санкт-Петербурга, комментируя сообщения об «облавах» на призывников в жилых комплексах Калининского района, заявила, что на первых этажах подъездов дежурят «группы оповещения», которые вручают повторные повестки тем, кто не явившимся в военкомат после получения первой повестки.