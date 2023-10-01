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Соратник Трампа выступил за отставку спикера из-за сделки с демократами

Мэтт Гетц собрался добиться отставки спикера палаты представителей Маккарти
Маккарти обошел установленные республиканцами ограничения по расходам и договорился с демократами о финансировании правительства, считает конгрессмен. Проект бюджета утвердили за два с половиной часа до наступления шатдауна
Мэтт Гетц и&nbsp;Кевин&nbsp;Маккарти
Мэтт Гетц и Кевин Маккарти (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц намерен добиться отставки спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти из-за того, что тот пошел на сотрудничество с демократами и помог избежать шатдауна (приостановки работы правительства) за два с половиной часа до его наступления. Об этом Гетц сказал телеканалу CNN.

По его словам, сделка Маккарти с демократами обходит многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией (она контролирует палату представителей во главе с Маккарти), что является «последней каплей».

«Я намерен на этой неделе подать ходатайство об освобождении спикера Маккарти от должности. Я думаю, нам нужно содрать пластырь», — сказал Гетц.

Мэтт Гетц — республиканец и член палаты представителей конгресса США от Флориды с 2017 года. Politico называло его «лучшим другом Трампа в конгрессе», а The Washington Post — поддерживающим экс-президента «практически во всем». В начале года Гетц выдвигал Трампа на пост спикера палаты представителей (в итоге выбрали Маккарти).

Гетц — противник абортов, сторонник открытого ношения оружия, поддерживал строительство стены с Мексикой и призывал администрацию Байдена прекратить военную помощь Украине.

30 сентября президент США Джо Байден вслед за обоими палатами конгресса утвердил проект продления финансирования правительства на 45 дней. Это произошло за два с половиной часа до наступления шатдауна. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, заявлял Байден. В проект вошли финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных действий, но не помощь Украине. Президент США выразил надежду, что Маккарти «сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой в этот критический момент».

Как отмечает CNN, проект удалось утвердить в связи с «резким поворотом» Маккарти, который начал работать с Демократической партией для того, чтобы подавляющим большинство провести документ в обеих палатах конгресса, что и было в итоге сделано в самый последний момент.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Кевин Маккарти палата представителей США Конгресс
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