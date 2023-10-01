Британия отправила в Польшу истребители «Тайфун» для защиты от России

В Польшу направили четыре истребителя «Тайфун». Страна заявляла об угрозах со стороны союзника России, Белоруссии, из-за присутствия там бойцов ЧВК «Вагнер»

Истребитель «Тайфун» (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Великобритания направила в Польшу четыре истребителя «Тайфун» для защиты страны от потенциальных угроз со стороны России, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«В ответ на просьбу наших польских друзей «Тайфуны» королевских ВВС приземляются в Польше, пока я выступаю, чтобы поддержать нашего союзника по НАТО в условиях растущей угрозы российского вмешательства», — сказал он на конференции Консервативной партии в Манчестере (цитата по The Mirror). Шэппс назвал этот шаг «мощным способом» показать президенту Владимиру Путину, что Британия будет помогать своим союзникам в защите свободы и демократии.

Eurofighter Typhoon — истребители, которые стоят на вооружении не только Британии, но и Германии, Италии, Испании и других стран. Он может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Может подниматься на высоту более 16 км.

В последние месяцы возросла напряженность на границе Польши и Белоруссии (входит в Союзное государство с Россией, что в том числе предполагает создание единого оборонного пространства), в связи с чем Варшава начала наращивать военное присутствие в этом районе. Причиной стала частичная передислокация в Белоруссию сил ЧВК «Вагнер» после ее неудачного мятежа в России. Например, Польша в том числе обвиняла вагнеровцев в попытке пересечь границу. В конце августа Польша, Латвия, Литва (имеют общую границу с Белоруссией) и Эстония потребовали вывода из страны бойцов ЧВК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» делится опытом с белорусскими военными. Он отмечал в июле, что бойцы ЧВК иногда просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув» (еще один польский город), и тем самым его «напрягают».

Обе страны также обменивались обвинениями в пересечении границ воздушными судами друг друга. Например, 28 сентября белорусское Минобороны заявило, что польский вертолет дважды вошел в воздушное пространство страны. Варшава отвергла эти обвинения.