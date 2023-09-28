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Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы польским вертолетом
Минобороны Белоруссии заявило о двойном нарушении границы польским вертолетом
Польский вертолет залетел на территорию Белоруссии на дальность до полутора километров, а затем еще раз, на 300 м, заявило Минобороны Белоруссии. Минск поднял в небо дежурную авиацию. Первый инцидент произошел в 15:20 (время совпадает с мск), следующий — через час.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — сообщили в министерстве.
1 августа Польша обвинила Белоруссию в нарушении границ. Варшава тогда заявила, что два вертолета, которые участвовали в учениях близ границы (о них Польшу уведомили) пересекли границу на очень малой высоте, что затруднило их обнаружение радиолокационными системами.
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