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Политика ,  
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Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Глава Чечни вновь ответил на сообщения о своем здоровье: «Я абсолютно здоровый, а они уже ролики показывают, как меня хоронят»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» вновь заявил, что «абсолютно здоров».

Говоря о тех, кто распространяет сообщения о его здоровье, он отметил: «Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии».

«Я абсолютно здоровый, а они уже ролики показывают, как меня хоронят», — добавил глава Чечни.

В ответ Кадыров пообещал «уничтожить всех шайтанов» и «навести порядок» на Украине, в Польше и других государствах, которые «мешают жить нашим гражданам».

28 сентября президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики. На руке Кадырова был «необычный прибор», который оказался электронными четками тасбих, объяснил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин». Они уже привлекали внимание журналистов в марте, когда Путин также встречался с Кадыровым. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев тогда пояснил, что предмет на пальце Кадырова, похожий на «медицинский прибор», — электронные четки (счетчик молитв), которые тот «носит с собой практически всегда».

Глава Чечни не раз опровергал сообщения о своей болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».

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В сентябре украинское издание Obozrevatel со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова писало, что из-за обострения болезней Кадыров находится в тяжелом состоянии.

После этого глава региона опубликовал видео своей прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок». Свой визит в ЦКБ в Москве он объяснил позднее тем, что проведывал своего дядю Магомеда Кадырова, который там лечится и «уже идет на поправку». По его словам, сам он «жив и здоров».

В Кремле заявляли, что «вряд ли могут давать информацию о состоянии его здоровья».

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Персоны
Елена Чернышова
Рамзан Кадыров Здоровье
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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