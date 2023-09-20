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Политика ,  
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Кадыров объяснил визит в ЦКБ и рассказал о своем здоровье

Кадыров: посещал в ЦКБ в Москве своего дядю Магомеда Кадырова, сам я здоров
Глава Чечни рассказал, что во время командировки в Москву проведал в больнице своего дядю, который проходит там лечение и «уже идет на поправку». Сообщения о своей болезни он прокомментировал словами «жив и здоров»

Кадыров объяснил визит в ЦКБ и рассказал о своем здоровье
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Глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о своей болезни объяснил визит в ЦКБ в Москве тем, что проведывал своего дядю Магомеда Кадырова, который проходит там лечение и «уже идет на поправку».

«В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни также сообщил, что сам он «жив и здоров». «И совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — добавил он.

На прошлой неделе украинское издание Obozrevatel со ссылкой на представителя ГУР Украины Андрея Юсова сообщило, что из-за обострения имеющихся болезней Кадыров находится в тяжелом состоянии. Источники издания в чеченской диаспоре утверждали, что глава Чечни находится в коме. Его сначала отправили на лечение в Москву, а затем перевезли обратно в Чечню, рассматривалась возможность об отправке главы республики за границу.

После этого Кадыров опубликовал видео своей прогулки под дождем и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием главы Чеченской Республики, заявил, что там не располагают информацией о здоровье Кадырова. «В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — сказал Песков.

Кадыров не раз опровергал сообщения о своей болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».

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Елена Чернышова
Рамзан Кадыров болезнь Москва ЦКБ
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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