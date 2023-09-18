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В Кремле заявили, что «не дают справок» о состоянии здоровья Кадырова

Песков: Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова
Кремль не располагает информацией о здоровье главы Чечни Кадырова, заявил Песков. Ранее украинское издание сообщило, что чеченский лидер находится в коме. После этого Кадыров вышел на связь и призвал отличать правду ото лжи
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Кремль не располагает информацией о здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — ответил он на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием Кадырова.

Помимо этого Песков прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным. «Никаких встреч с Путиным не было», — заверил пресс-секретарь Кремля.

Украинское издание Obozrevatel со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова 15 сентября сообщило, что из-за обострения имеющихся болезней Кадыров находится в тяжелом состоянии. Источники издания в чеченской диаспоре сказали, что глава Чечни якобы находится в коме.

После этого Кадыров записал видео и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

Сообщения о своей болезни Кадыров уже опровергал в июле. Тогда некоторые СМИ, к примеру украинский портал ТСН, сообщали, что у него проблемы со здоровьем.

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В марте после встречи Кадырова с Путиным в Сети появились сообщения о медицинском приборе на пальце главы Чечни. Глава региона опроверг слухи о неизлечимой болезни, заявив, что «здоров и полон сил». Он объяснил, что на его руке находится электронный счетчик молитв, а не медицинский прибор и что он помогает ему видеть, какое количество раз он прочел салават.

В феврале глава Чечни рассказал, что он каждые три месяца сдает анализы, проходит полное обследование и диагностику. «Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы», — заявил Кадыров.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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