Кадыров посоветовал отличать правду ото лжи на фоне сообщений о коме

Глава Чечни опубликовал видео прогулки под дождем и призвал людей в интернете отличать правду ото лжи. В украинской разведке заявляли, что Кадыров в тяжелом состоянии, в том числе сообщалось, что он впал в кому

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок». В своем телеграм-канале он опубликовал короткое видео, на котором гуляет под дождем. На нем он по-русски говорит «Такие вот дела», еще на одной записи призывает заниматься спортом. Все остальное он произносит на чеченском.

По данным Гидрометцентра, в первой половине дня в Грозном шел дождь.

15 сентября украинское издание Obozrevatel со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова сообщило, что из-за обострения имеющихся болезней Кадыров находится в тяжелом состоянии. Источники самого издания в чеченской диаспоре сказали, что Кадыров в коме, сначала его отправили на лечение в Москву, но затем вернули в Чечню, рассматривалась возможность перевезти его за границу.

Сведения о своей болезни Кадыров уже опровергал в июле. Тогда некоторые СМИ, например украинский портал ТСН, также сообщал, что у него проблемы со здоровьем. В марте немецкая газета Bild писала, что у главы Чечни проблемы с почками.