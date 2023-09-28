 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин встретился с Кадыровым

Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу
Кадыров ранее объяснял свой визит в ЦКБ в Москве тем, что навещал находящегося там лечении дядю. Глава Чечни, комментируя сообщения о болезни, сказал, что сам он «жив и здоров»
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, об этом в своем Telegram сообщил журналист Павел Зарубин.

Он также выложил видеозапись их встречи.

Встречу Путина и Кадырова позже подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы договаривались увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина на встрече с Кадыровым.

По словам Пескова, глава государства в режиме видеоконференции также проведет переговоры с недавно избранными главами российских регионов и обсудит с ними результаты выборов.

20 сентября после сообщений о болезни Кадыров сообщил, что посещал ЦКБ в Москве для того, чтобы проведать своего дядю Магомеда Кадырова, который проходит там лечение. Глава Чечни при этом заявил, что сам он «жив и здоров». «И совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — написал он в своем телеграм-канале.

Читайте на РБК Pro
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет

Украинское издание «Обозреватель» в середине сентября со ссылкой на представителя разведки Украины Андрея Юсова писало, что Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за обострения заболеваний. Источники издания в чеченской диаспоре утверждали, что он якобы находится в коме.

После этого Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с прогулки и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

В Кремле говорили, что не располагают информацией о состоянии здоровья главы Чечни. «В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

25 сентября Кадыров опубликовал видео с избиением его сыном Адамом задержанного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном Адамом.

На следующий день после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — отметил он.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Владимир Путин Рамзан Кадыров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Москалькова прокомментировала кадры избиения задержанного сыном Кадырова
Политика
Кадыров объяснил визит в ЦКБ и рассказал о своем здоровье
Политика
В Кремле заявили, что «не дают справок» о состоянии здоровья Кадырова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27
Путин проводит встречу с избранными главами регионов. Трансляция Политика, 14:22
Тарасова назвала бредом слова канадской чемпионки о допинге у россиян Спорт, 14:21
Собянин заявил об экономической войне с восточными странами Экономика, 14:16
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно Pro, 14:15
Ракова сообщила о нормализации ситуации с ОРВИ в Москве Город, 14:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава Минстроя сообщил, что собственные доходы новых регионов выросли Экономика, 14:12
В Подмосковье вырос спрос на дома благодаря ипотеке Недвижимость, 14:06
Что такое ОДКБ и какие страны входят в организацию Социальная экономика, 14:03
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:02
В Брянской области сбили второй за день украинский беспилотник Политика, 13:59
Суд в Финляндии обязал просящего убежища россиянина вернуть детей матери Политика, 13:54
Кремль объяснил планы повысить расходы на оборону гибридной войной Политика, 13:53