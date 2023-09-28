Путин встретился с Кадыровым

Кадыров ранее объяснял свой визит в ЦКБ в Москве тем, что навещал находящегося там лечении дядю. Глава Чечни, комментируя сообщения о болезни, сказал, что сам он «жив и здоров»

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, об этом в своем Telegram сообщил журналист Павел Зарубин.

Он также выложил видеозапись их встречи.

Встречу Путина и Кадырова позже подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы договаривались увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина на встрече с Кадыровым.

По словам Пескова, глава государства в режиме видеоконференции также проведет переговоры с недавно избранными главами российских регионов и обсудит с ними результаты выборов.

20 сентября после сообщений о болезни Кадыров сообщил, что посещал ЦКБ в Москве для того, чтобы проведать своего дядю Магомеда Кадырова, который проходит там лечение. Глава Чечни при этом заявил, что сам он «жив и здоров». «И совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — написал он в своем телеграм-канале.

Украинское издание «Обозреватель» в середине сентября со ссылкой на представителя разведки Украины Андрея Юсова писало, что Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за обострения заболеваний. Источники издания в чеченской диаспоре утверждали, что он якобы находится в коме.

После этого Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с прогулки и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

В Кремле говорили, что не располагают информацией о состоянии здоровья главы Чечни. «В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

25 сентября Кадыров опубликовал видео с избиением его сыном Адамом задержанного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном Адамом.

На следующий день после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — отметил он.