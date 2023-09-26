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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о готовности России к прямому конфликту с НАТО

Медведев: России почти не оставили выбора, кроме прямого конфликта с НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
При этом Медведев признал, что такой конфликт приведет к «гораздо большим издержкам для человечества, чем в 1945-м»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Действия европейских государств, поставляющих оружие Украине, повышают риск прямого конфликта России с НАТО, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил о недавних поставках Киеву танков Abrams, обещаниях поставок ракет большой дальности ATACMS. Также он написал об инциденте в канадском парламенте, где 22 сентября представили 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — заключил Медведев.

Первая украинская дивизия, или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина», — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах.

Приглашение ветерана «Галичины» в канадский парламент осудили в разных еврейских организациях в Канаде, власти Польши, а также российский МИД. Спикер парламента Энтони Рота принес официальные извинения за инцидент.

Медведев неоднократно предупреждал о рисках новой мировой войны из-за опосредованного участия западных стран в конфликте. В мае он заявил, что против России развязана полномасштабная гибридная война, а США и ЕС, поставляя оружие Украине, «поощряют террор». Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что третья мировая война в случае ее начала стала бы разрушительнее, чем ядерная.

Президент США Джо Байден после начала спецоперации заявил, что у Вашингтона был выбор: ввести против России санкции в ответ на начало военной операции на Украине или начать «третью мировую войну». «Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал Байден.

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В то же время власти США множество раз указывали, что, помогая Киеву в военном плане, отслеживают реакцию Москвы и стремятся не допустить эскалации. «Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — говорил в мае помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Дмитрий Медведев НАТО Россия эскалация конфликта Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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