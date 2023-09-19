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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания пообещала Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

Шэппс: Лондон передаст Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Лондон передаст Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

«Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов», — сообщил Шэппс (цитата по Sky News).

Он отметил, что для гарантии обеспеченности Украины всем, чем нужно, для защиты до наступления холодов Лондон будет поддерживать Киев в области противовоздушной обороны, обучения военных и «возможности нанесения ударов на большие расстояния».

21 июля бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставил Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем планировал год назад. По его оценке, британские власти с апреля 2022 года по март 2023 года потратили на военную поддержку Украины £2,3 млрд (около $2,9 млрд).

10 сентября гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью £1,6 млн (около $2 млн) для поддержания безопасной морской навигации. Эхолот позволяет исследовать рельеф дна с помощью звуковых импульсов и обнаруживать подводные объекты. Эти устройства нужны Киеву для поддержания коммерческого судоходства после прекращения зерновой сделки.

Российские власти критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.

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Теги
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