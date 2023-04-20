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В Германии исключили отправку европейских военных на Украину

Депутат бундестага Штрак-Циммерман исключила присутствие европейских военных на Украине
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

На Украине не будет сухопутных войск европейских стран, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — цитирует ее газета Bild.

Немецкий политик также исключила поставку Киеву западных истребителей Tornado и Eurofighter, поскольку украинские пилоты не смогут быстро научиться управлять ими. В то же время с самолетами МиГ-29 «все обстоит по-другому», добавила Штрак-Циммерман, так как они из советских запасов и могут быть использованы немедленно.

В середине марта венгерский премьер Виктор Орбан предупредил о возможной отправке на Украину войск европейских стран. «Мы очень близки, я думаю, к серьезному предложению об отправке солдат союзных Украине стран через границу на территорию Украины», — предположил он.

Его предположения отверг глава итальянского МИДа Антонио Таяни, заверив, что речь об отправке Киеву войск никогда не шла.

Орбан также допускал отправку на украинскую территорию миротворческого контингента. Он заявил, что считает реальной опасность новой мировой войны, по его словам, это «не литературное преувеличение».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отправку миротворцев из стран ЕС на Украину потенциально очень опасной темой. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если на Украину отправятся миротворцы под эгидой НАТО, то они станут законной целью для российских военных.

Теги
Германия Бундестаг Украина военные
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