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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания обучила более 10 тыс. украинских военных

Министерство обороны Великобритании: более 10 тыс. украинских военных прошли обучение
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Великобритания обучила уже более 10 тыс. украинских военнослужащих, сообщает британское Министерство обороны в Twitter.

«Программа Interflex продолжает подготовку личного состава вооруженных сил Украины, и на данный момент обучены более 10 тыс. новобранцев», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Британское Минобороны добавило, что страна продолжит поддерживать Украину и стремится в этом году обучить 20 тыс. новобранцев.

Великобритания начала подготовку украинских военных в прошлом июле. К ноябрю курсы окончили 7 тыс. военных; утверждалось, что еще 3 тыс. пройдут обучение к концу декабря. При премьере Борисе Джонсоне британские власти планировали тренировать до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней.

В минувшем феврале посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что украинские летчики также начали тренироваться на западных самолетах, которые Лондон пообещал передать Киеву. Ранее передать Украине боевые самолеты просил президент страны Владимир Зеленский, выступая перед представителями обеих палат британского парламента.

Россия критикует военную помощь Украине, в том числе поставки оружия. По мнению Кремля, это не поможет Киеву, а напряженность конфликта только возрастает.

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