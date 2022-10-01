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Кадыров назвал «маломощное» ядерное оружие кардинальной мерой операции

Кадыров: надо принять кардинальные меры на Украине, вплоть до маломощного ядерного оружия
Глава Чечни полагает, что сейчас нужны более кардинальные меры, вплоть до использования «маломощного ядерного вооружения»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что в рамках военной операции на Украине надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного вооружения».

«Я не знаю, что докладывает МО РФ (Минобороны. — РБК) Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров заявил, что Россия должна проводить операцию на Украине «в полном смысле слова, а не заигрываться», а также использовать «любую возможность и любое оружие» для защиты территории.

Глава Чечни таким образом отреагировал на сообщение Минобороны, в котором оно отчиталось об отводе союзных войск из Красного Лимана. Ведомство сообщило, что военные отведены «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

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Кадыров обвинил в этом генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который руководил обороной в этом районе. По мнению Кадырова, Лапин не смог правильно организовать оборону, в частности, не обеспечил военных необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.

Он подчеркнул, что обращался к главе Генштаба Валерию Герасимову по этому поводу, но его заверили в «полководческом таланте Лапина». Кадыров сделал вывод о том, что генерал-полковника «покрывают» руководители в Генштабе и заявил, что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

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21 сентября президент Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию и применяют «ядерный шантаж». «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил Путин, напомнив, что Россия также обладает ядерным оружием.

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Фото:Максим Змеев / Reuters

Это вызвало новый виток широких обсуждений на Западе того, насколько Россия готова применить ядерное оружие. США предупредили Москву о катастрофических последствиях такого шага и пообещали совместный с союзниками ответ. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнял, что США относятся к таким заявлениям очень серьезно, но пока не видят признаков того, что Москва действительно готовится к использованию ядерного вооружения.

В Кремле на вопрос о «красных линиях» для ядерной эскалации конфликта на Украине, в свою очередь, напомнили о том, что условия применения ядерного оружия содержатся в доктрине об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В их числе атака территории России баллистическими ракетами; использование ядерного оружия против России; атака на критически важные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; угроза существованию государства.

«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — добавлял Песков.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Рамзан Кадыров ядерное оружие Украина
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