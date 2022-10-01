Кадыров назвал «маломощное» ядерное оружие кардинальной мерой операции

Кадыров: надо принять кардинальные меры на Украине, вплоть до маломощного ядерного оружия

Глава Чечни полагает, что сейчас нужны более кардинальные меры, вплоть до использования «маломощного ядерного вооружения»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что в рамках военной операции на Украине надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного вооружения».

«Я не знаю, что докладывает МО РФ (Минобороны. — РБК) Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров заявил, что Россия должна проводить операцию на Украине «в полном смысле слова, а не заигрываться», а также использовать «любую возможность и любое оружие» для защиты территории.

Глава Чечни таким образом отреагировал на сообщение Минобороны, в котором оно отчиталось об отводе союзных войск из Красного Лимана. Ведомство сообщило, что военные отведены «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

Кадыров обвинил в этом генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который руководил обороной в этом районе. По мнению Кадырова, Лапин не смог правильно организовать оборону, в частности, не обеспечил военных необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.

Он подчеркнул, что обращался к главе Генштаба Валерию Герасимову по этому поводу, но его заверили в «полководческом таланте Лапина». Кадыров сделал вывод о том, что генерал-полковника «покрывают» руководители в Генштабе и заявил, что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

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21 сентября президент Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию и применяют «ядерный шантаж». «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил Путин, напомнив, что Россия также обладает ядерным оружием.

Это вызвало новый виток широких обсуждений на Западе того, насколько Россия готова применить ядерное оружие. США предупредили Москву о катастрофических последствиях такого шага и пообещали совместный с союзниками ответ. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнял, что США относятся к таким заявлениям очень серьезно, но пока не видят признаков того, что Москва действительно готовится к использованию ядерного вооружения.

В Кремле на вопрос о «красных линиях» для ядерной эскалации конфликта на Украине, в свою очередь, напомнили о том, что условия применения ядерного оружия содержатся в доктрине об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В их числе атака территории России баллистическими ракетами; использование ядерного оружия против России; атака на критически важные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; угроза существованию государства.

«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — добавлял Песков.