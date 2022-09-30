Песков посоветовал читать доктрину в ответ на вопрос о ядерном оружии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
ФАС проверит «Яндекс» и Ozon после сообщений о росте цен на снаряжение Политика, 13:52
Минобороны отчиталось об уничтожении украинского цеха по сборке «Точек-У» Политика, 13:51
Власти двух штатов выступили против плана Celsius по продаже стейблкоинов Крипто, 13:50
Топ-менеджера Apple уволили из-за фразы о женщинах Life, 13:47
Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Pro, 13:44
Суд арестовал специалиста столичного депздрава по подозрению во взятке Общество, 13:43
Microsoft и Netflix убрали ускоряющие загрузку контента серверы из России Технологии и медиа, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Замглавы военкома Петербурга в 10 раз ошибся с числом получивших повестки Политика, 13:42
Reuters узнал о предварительном согласовании восьмого пакета санкций ЕС Политика, 13:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:35
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 13:33
В Минспорте объяснили причину присвоения Касаткиной почетного звания Спорт, 13:32
«Слияние» Ethereum, розыск главы Terra и обвал биткоина. Итоги сентября Крипто, 13:29
Индекс РТС вырос более чем на 9% Инвестиции, 13:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков посоветовал читать доктрину в ответ на вопрос о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственной риторику о ядерной эскалации и заявил, что в Кремле не хотят развивать эту тему
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Условия применения ядерного оружия содержатся в доктрине об основах государственной политики в области ядерного сдерживания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о «красных линиях» для ядерной эскалации конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — заявил представитель Кремля.

Подписанный в 2020 году указ президента предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Москва будет рассматривать возможные удары по территориям, которые войдут в состав России, как акт агрессии, сказал Песков. «Нет, ничем иным это не будет», — сказал представитель Кремля.

Власти России продолжат отстаивать свою позицию и продвигать аргументацию о законности итогов референдумов, состоявшихся на подконтрольных российским войскам территориях, указал Песков.

Лукашенко заявил о возможности мира на Украине за несколько дней
Политика
Александр Лукашенко

Читайте на РБК Pro
Pro
Как менять дизайн при выходе на зарубежный рынок: три стратегии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса
Статьи
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса. В сентябре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав России.

По данным местных властей, в ЛНР за это проголосовали 98,42%, в ДНР —99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября президент России Владимир Путин признал государственный суверенитет Запорожской и Херсонской областей. Независимость ДНР и ЛНР Москва признала еще в феврале.

Признавать результаты голосования ранее отказались и Украина, и западные страны, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что вхождение ДНР, ЛНР и подконтрольных российским силам территорий в состав Федерации не будет иметь юридической силы.

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин заявил, что для защиты страны будут использованы «все средства». Он обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже», а также заявил, что на Западе открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ядерное оружие Дмитрий Песков
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
В Киеве назвали невысокой вероятность ядерного конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter