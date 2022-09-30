Песков посоветовал читать доктрину в ответ на вопрос о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственной риторику о ядерной эскалации и заявил, что в Кремле не хотят развивать эту тему

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Условия применения ядерного оружия содержатся в доктрине об основах государственной политики в области ядерного сдерживания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о «красных линиях» для ядерной эскалации конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — заявил представитель Кремля.

Подписанный в 2020 году указ президента предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Москва будет рассматривать возможные удары по территориям, которые войдут в состав России, как акт агрессии, сказал Песков. «Нет, ничем иным это не будет», — сказал представитель Кремля.

Власти России продолжат отстаивать свою позицию и продвигать аргументацию о законности итогов референдумов, состоявшихся на подконтрольных российским войскам территориях, указал Песков.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса. В сентябре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав России.

По данным местных властей, в ЛНР за это проголосовали 98,42%, в ДНР —99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября президент России Владимир Путин признал государственный суверенитет Запорожской и Херсонской областей. Независимость ДНР и ЛНР Москва признала еще в феврале.

Признавать результаты голосования ранее отказались и Украина, и западные страны, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что вхождение ДНР, ЛНР и подконтрольных российским силам территорий в состав Федерации не будет иметь юридической силы.

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин заявил, что для защиты страны будут использованы «все средства». Он обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже», а также заявил, что на Западе открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя.