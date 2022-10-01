Министр обороны ФРГ заявила о намерении НАТО обсудить членство Украины

Ламбрехт, как и генсек НАТО Столтенберг, напомнила, что решение о принятии в блок новых членов принимают все члены альянса. Зеленский попросил принять Украину по ускоренной процедуре

Кристине Ламбрехт (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Страны-члены НАТО будут обсуждать принятие Украины в блок после заявления президента страны Владимира Зеленского о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в альянс, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает Suddeutsche Zeitung.

Она подчеркнула, что Украина вольна выбирать союз, в котором ей комфортно, но присоединение к Североатлантическому альянсу сопряжено с выполнением определенных требований. Вопрос будет обсуждаться среди стран-членов, одна Германия не может его решать.

Министр прокомментировала и заявления руководства России о готовности использовать для своей защиты все средства, вплоть до ядерного оружия. По ее словам, подобные слова не должны «парализовать» Европу, но надо «быть бдительными, реагировать очень осмотрительно, а также следить за тем, чтобы не было дальнейшей эскалации». Ламбрехт отметила, что «угрозы» не должны влиять на поставки Украине военной помощи.

Свои заявления министр сделала во время своего визита в Молдавию. Кишиневу она тоже пообещала помощь в оснащении армии, обучении военных и уничтожении старых советских боеприпасов.

Зеленский объявил о подаче Украиной заявки в НАТО сразу после того, как в Кремле прошло подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Киев и Запад считают такое присоединение незаконным.

Президент Украины заявил, что с тем уровнем доверия и помощи, какой есть между НАТО и Киевом, страну уже можно «де-факто» считать членом альянса. Теперь нужно закрепить это положение «де-юре».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, также заявил, что решение о принятии новых стран в альянс принимается консенсусом всех 30 стран-членов. В США сочли, что заняться вопросом членства Украины в блоке следует в другое время, сейчас наиболее эффективной будет «практическая поддержка».

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Зеленского написала, что Украина выбрала «свой путь <...> в НАТОвскую помойку».