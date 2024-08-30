США подключились к расследованию крушения F-16 на Украине

Власти Украины при помощи США выясняют причины крушения F-16, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ. Депутат Рады, утверждавшая, что истребитель был сбит из Patriot, дискредитирует союзников, заявил он

Истребитель F-16 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Украина ведет расследование причин крушения истребителя F-16, к выяснению обстоятельств присоединились США, сообщил в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе», — заявил он, при этом добавив, что из-за продолжающихся боевых действий «информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство».

Обращаясь к депутату Верховной рады Марьяне Безуглой, которая утверждала, что F-16 сбила ракета Patriot, Олещук заявил, что парламентарий дискредитирует «производителей американского оружия — основного союзника Украины».

F-16 потерпел крушение 26 августа, погиб летчик Алексей Месь. Президент Владимир Зеленский рассказывал, что в этот день Украина применила западные истребители для отражения российских ракет — российское Минобороны отчитывалось о массированном ударе по украинским электроподстанциям, газокомпрессорным станциям и местам хранения авиационных средств поражения.

Как сообщал CNN со ссылкой на источники, в ВСУ не считают, что к крушению привела ошибка пилота. К участию в расследовании Киев пригласил международных экспертов. Представитель Пентагона Сабрина Сингх накануне заявила, что в США знают о потере Украиной F-16, но не подтвердила данных о помощи Вашингтона в расследовании.

Власти России обещали, что военные будут уничтожать полученные Киевом F-16, как и другую западную технику.