Reuters узнал о первой передаче США снарядов с обедненным ураном Украине

США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном, пишет Reuters. Москва критиковала это и называла их «оружием с ядерным компонентом»

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США в новом пакете помощи впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакций, и подтверждения двух информированных источников.

О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого. Точное содержание пакета помощи еще не утверждено.

Боеприпасы будут подходить к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник Reuters. О том, что американские танки могут прибыть на Украину к середине сентября, сообщала и Politico.

В июне источник The Wall Street Journal в Белом доме рассказывал, что серьезных препятствий для поставки боеприпасов с обедненным ураном не осталось, но этому предшествовали несколько недель внутренних дискуссий.

Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Российская сторона критиковала это решение, Кремль предупреждал об ответственности Лондона за их применение. Президент Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы: «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать». Он счел, что тем самым Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Лондон критику Москвы отвергал и называет ее утверждения дезинформацией. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — заявили в британском Минобороны.

Опрошенные РБК эксперты поясняли, что такие снаряды позволяют «повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков». Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, указал независимый эксперт Александр Храмчихин. По его словам, такие боеприпасы «очень вредны, но по-другому», нежели «грязная бомба».