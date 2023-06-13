Путин допустил ответное использование снарядов с обедненным ураном

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У России есть много снарядов с обедненным ураном, и они будут использованы, если такие боеприпасы применит Украина, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать», — сказал глава государства. Сейчас, по его словам, необходимости в этом нет.

Путин добавил, что страны Запада решили поставлять Украине такие снаряды, потому что другие в дефиците.

В апреле Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном. Минобороны королевства исключило серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду, но российская сторона утверждала обратное. Путин заявил, что если «Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать. В Минобороны России предупреждали, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в том числе опухолей.

13 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует поставить Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.