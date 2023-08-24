Райффайзенбанк продаст дочернюю страховую компанию

Райффайзенбанк решил выйти из «Райффайзен Лайф», продав 25% группе «Ренессанс Страхование». Сделка еще должна быть одобрена российскими регуляторами

Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) избавляется от страхового бизнеса в России: подконтрольный группе Райффайзенбанк договорился о продаже 25% в страховой компании «Райффайзен Лайф». Об этом говорится в сообщении австрийской страховой компании UNIQA Insurance Group AG, которая намерена продать остальные 75% в российском страховщике.

RBI и UNIQA достигли договоренности о передаче своих долей в «Райффайзен Лайф» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь» (входит в группу «Ренессанс Страхование»), говорится в материалах UNIQA Insurance Group AG. Сделка требует одобрения российских регуляторов, ее цена не разглашается. Предполагается, что она может быть закрыта в течение шести месяцев «при условии получения всех необходимых разрешений совета директоров и регулирующих органов».

Представитель Райффайзенбанка подтвердил продажу доли в «Райффайзен Лайф». По его словам, сделка «осуществляется в строгом соответствии с установленными процедурами и ограничениями и подлежит согласованию со всеми регулирующими органами».

«Сделка не завершена, поэтому мы не можем комментировать информацию. Мы можем подтвердить, что нам интересны приобретения компаний на российском страховом рынке, которые создают дополнительную стоимость для наших акционеров», — сказал РБК представитель «Ренессанс Страхования».

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, группа Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявила о намерении свернуть бизнес в России. Крупнейший российский актив RBI — Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых. Весной этого года австрийская группа обозначила два возможных сценария ухода — продажа активов или spin-off, фактическое списание. Это может произойти до конца 2023 года, хотя изначально планы были сделать это до конца третьего квартала, говорил CEO RBI Йоханн Штробль.

22 августа наблюдательный совет Райффайзенбанка рассматривал вопрос о прекращении участия в уставном капитале дочерней компании. Ее название не раскрывалось. Помимо страхового бизнеса, Райффайзенбанк, например, владеет лизинговой компанией «Райффайзен-Лизинг», управляющей компанией «Райффайзен Капитал».

По итогам первого квартала 2023 года «Райффайзен Лайф» занимала 46-е место среди российских страховщиков по объему сборов (761,4 млн руб.), согласно ренкингу агентства «Эксперт РА». «Ренессанс Страхование» в том же списке находится на 12-й позиции (13,8 млрд руб. сборов), а ее «дочка» «Ренессанс Жизнь» — на 15-м месте (10,1 млрд руб.). В сегменте страхования жизни «Райфайзен Лайф» занимает 18-е место в России, а «Ренессанс Жизнь» — четвертое.