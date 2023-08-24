branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
В БРИКС выступили за реформу ООН и увеличение числа членов Совбеза Политика, 14:13
Путь воды: как цифровизация помогает развивать российское ЖКХ Тренды, 14:09
Алькарас и Тиафо превратили розыгрыш мяча в шоу со стонами. Видео Спорт, 14:09
Главу общества российско-армянской дружбы не пустили в Армению Политика, 14:08
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:05
Байден объявил о новых санкциях против России Политика, 14:02
Партию гашиша на ₽2 млрд. изъяли у контрабандистов в Ленобласти Общество, 13:55
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Рейс Сочи — Екатеринбург экстренно сел в Минеральных Водах Общество, 13:50
Третья страна решила передать Украине истребители F-16 Политика, 13:50
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 13:39
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 13:38
Грузоперевозчики попросили ввести регулирование цен на дизель Экономика, 13:38
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями Pro, 13:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Финансы ,  
0 

Райффайзенбанк продаст дочернюю страховую компанию

Группа «Ренессанс Страхование» планирует купить «дочку» Райффайзенбанка
Райффайзенбанк решил выйти из «Райффайзен Лайф», продав 25% группе «Ренессанс Страхование». Сделка еще должна быть одобрена российскими регуляторами
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) избавляется от страхового бизнеса в России: подконтрольный группе Райффайзенбанк договорился о продаже 25% в страховой компании «Райффайзен Лайф». Об этом говорится в сообщении австрийской страховой компании UNIQA Insurance Group AG, которая намерена продать остальные 75% в российском страховщике.

RBI и UNIQA достигли договоренности о передаче своих долей в «Райффайзен Лайф» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь» (входит в группу «Ренессанс Страхование»), говорится в материалах UNIQA Insurance Group AG. Сделка требует одобрения российских регуляторов, ее цена не разглашается. Предполагается, что она может быть закрыта в течение шести месяцев «при условии получения всех необходимых разрешений совета директоров и регулирующих органов».

Представитель Райффайзенбанка подтвердил продажу доли в «Райффайзен Лайф». По его словам, сделка «осуществляется в строгом соответствии с установленными процедурами и ограничениями и подлежит согласованию со всеми регулирующими органами».

«Сделка не завершена, поэтому мы не можем комментировать информацию. Мы можем подтвердить, что нам интересны приобретения компаний на российском страховом рынке, которые создают дополнительную стоимость для наших акционеров», — сказал РБК представитель «Ренессанс Страхования».

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, группа Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявила о намерении свернуть бизнес в России. Крупнейший российский актив RBI — Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых. Весной этого года австрийская группа обозначила два возможных сценария ухода — продажа активов или spin-off, фактическое списание. Это может произойти до конца 2023 года, хотя изначально планы были сделать это до конца третьего квартала, говорил CEO RBI Йоханн Штробль.

Читайте на РБК Pro
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу

22 августа наблюдательный совет Райффайзенбанка рассматривал вопрос о прекращении участия в уставном капитале дочерней компании. Ее название не раскрывалось. Помимо страхового бизнеса, Райффайзенбанк, например, владеет лизинговой компанией «Райффайзен-Лизинг», управляющей компанией «Райффайзен Капитал».

По итогам первого квартала 2023 года «Райффайзен Лайф» занимала 46-е место среди российских страховщиков по объему сборов (761,4 млн руб.), согласно ренкингу агентства «Эксперт РА». «Ренессанс Страхование» в том же списке находится на 12-й позиции (13,8 млрд руб. сборов), а ее «дочка» «Ренессанс Жизнь» — на 15-м месте (10,1 млрд руб.). В сегменте страхования жизни «Райфайзен Лайф» занимает 18-е место в России, а «Ренессанс Жизнь» — четвертое.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки страховой бизнес страхование сделки M&A Raiffeisenbank
Материалы по теме
Reuters узнал, что Райффайзенбанк откладывает уход из России
Бизнес
Reuters узнал о планах Raiffeisen передать российский бизнес акционерам
Финансы