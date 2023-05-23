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Финансы ,  
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Reuters узнал о планах Raiffeisen передать российский бизнес акционерам

Reuters: Raiffeisen склонился к решению передать российский бизнес акционерам
RBI хочет выделить российскую «дочку» в отдельную структуру, узнал Reuters. Австрийская группа не первый месяц ищет пути сворачивания бизнеса в стране на фоне давления регуляторов и собственных акционеров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам, со ссылкой на источники сообщил Reuters.

По информации агентства, власти Австрии согласны с такой схемой, однако она может встретить препятствия со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) и США. Как пояснил один из источников, Вашингтон опасается, что не сможет проверять организацию на предмет отмывания денег.

Если схему одобрят, то акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене. Этой компании и передадут российский бизнес. Однако неясно, насколько она будет независима от RBI, поскольку если степень независимости будет достаточно высокой, то новый бизнес не попадет по прямой надзор со стороны ЕЦБ.

Между тем выделение RBI российского бизнеса без продажи позволит сохранит финансовые связи Вены и Москвы и одновременно защитит группу от репутационного ущерба в связи с конфликтом на Украине, пишет Reuters.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала FT со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

Из-за присутствия в стране RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров. Как писал Reuters, в марте ЕЦБ потребовал от Raiffeisen покинуть российский рынок или как минимум представить соответствующий план. Кроме того, действия группы в России расследует Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, сообщало агентство. В RBI тогда заявили, что сотрудничают с OFAC, и выразили уверенность, что предоставленные ответы удовлетворят управление.

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В конце марта RBI обозначила два сценария сворачивания своего бизнеса в России — это или продажа дочернего Райффайзенбанка, или вывод актива из состава группы.

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Raiffeisen Райффайзенбанк
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