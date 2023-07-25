Unilever заявила о выборе «наименее плохого» решения по работе в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 17:36
Центр управления полетами NASA в Хьюстоне временно потерял связь с МКС Технологии и медиа, 21:09
Как депутаты изменили правила призыва в России Политика, 20:59
Дональд Трамп назвал Хабиба великолепным бойцом Спорт, 20:52
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 20:48
США поставят Украине боеприпасы и БТР Stryker на $400 млн Политика, 20:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:45
Отсидевший в России американский морпех получил ранение на Украине Политика, 20:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Динамо» потерпело второе подряд поражение с новым главным тренером Спорт, 20:35
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 20:25
Unilever заявила о выборе «наименее плохого» решения по работе в России Бизнес, 20:22
Экс-агент Шараповой назвал ее худшей спортсменкой, бравшей «Большой шлем» Спорт, 20:19
Суд арестовал экс-военкома Одессы и назначил залог в 150 млн грн Политика, 20:16
Почему закатилась звезда министра Циня — преданного сторонника Си Политика, 20:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 20:01
Война санкций ,  
0 

Unilever заявила о выборе «наименее плохого» решения по работе в России

Глава Unilever назвал «наименее плохим» решение компании продолжить работу в России
Сюжет
Война санкций
Отказ британской Unilever от российского бизнеса привел бы к его национализации, считают в компании. Там также заявили, что не смогли найти решение по возможной продаже активов в России
Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Британский производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever решил продолжить работу в России в ограниченном виде, это «наименее плохой» вариант в сложившихся обстоятельствах, заявил журналистам новый генеральный директор компании Хейн Шумахер.

Unilever могла бы отказаться от своего бизнеса в России, но в таком случае, считает топ-менеджер, это привело бы к национализации компании, «учитывая все события, которые произошли в последнее время».

В середине июля президент Владимир Путин передал под временное управлением государством российскую «дочку» Danone и пивоваренную компанию «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg). И Danone, и Carlsberg ранее анонсировали продажу бизнеса в России.

Решение президента было принято в соответствии указом «О временном управлении некоторым имуществом», подписанным в апреле в рамках «безотлагательных мер» в ответ на западные санкции. Еще весной под внешнее управление Росимуществом были переведены доли в российских «дочках» немецкой Uniper и финской Fortum.

После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и их партнеры начали вводить санкции против Москвы. Заблокированы оказали российские золотовалютные резервы на $300 млрд, а также счета и имущество россиян, включенных в санкционные списки. Кроме того, в Германии, например, передали под внешнее управление две «дочки» «Роснефти», а в Польше — местное дочернее предприятие НОВАТЭКа.

В качестве еще одного возможного сценария Шумахер назвал продажу бизнеса в России, но, по его словам, компания не смогла найти подходящего для нее варианта.

«Ни один из вариантов на самом деле не является хорошим, но окончательный выбор вести наш бизнес в ограниченном формате является наименее плохим, и это то, к чему мы пришли», — сообщил глава Unilever (цитата по Reuters).

Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, британская Unilever сообщила, что прекратила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории. В то же время компания обещала продолжать продажу продукции, выпускаемой на российских заводах. В России у Unilever их четыре — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле.

Читайте на РБК Pro
Мой ребенок обижает сверстников. Что делать в такой ситуации
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»

По состоянию на 31 декабря 2022 года компания оценивала свои российские активы в €900 млн. В феврале 2023 года в своем годовом отчете Unilever допускала прекращение работы в России.

За продолжение деятельности в России компанию критикуют на Украине. В начале июля национальное агентство страны по предотвращению коррупции внесло Unilever в список «спонсоров войны».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Unilever Военная операция на Украине санкции
Материалы по теме
«Норникель» продал единственного дистрибьютора в США
Бизнес
Литва выступила против ослабления санкций ради зерновой сделки
Политика
Кремль предложил обсудить «пряник» для западного бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter