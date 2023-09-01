Правящая партия Грузии заявила о начале импичмента президента

В «Грузинской мечте» признают, что импичмент вряд ли состоится, но все равно считают необходимым инициировать процедуру. Партия обвиняет Зурабишвили в нарушении Конституции из-за зарубежных поездок, не согласованных с кабмином

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила инициировать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, сообщил председатель Ираклий Кобахидзе, передает канал Mtavari.

Партия обвиняет Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства, заявил ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Согласно ст. 52 Основного закона страны, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­да­рствами и международными организациями с согласия кабмина.

По словам Кобахидзе, начало процедуры импичмента — «конституционная обязанность партии». В то же время он признал, что завершить процедуру вряд ли удастся «в нынешней политической ситуации».«Необходима поддержка 100 парламентариев, и без голосов радикальной оппозиции у него нет перспектив на исполнение», — сказал глава «Грузинской мечты».

Чтобы импичмент состоялся, необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства 84 места, тогда как для импичмента нужно 100, передает Sputnik — Грузия.

Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком Вальтером-Штайнмайером. Она начала серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщили в администрации главы государства. Правительство Грузии не одобрило эту поездку.

Грузия подала заявку на членство в ЕС почти одновременно с Украиной и Молдавией; в июне 2022-го Киев и Кишинев стали кандидатами в члены ЕС, но Тбилиси не получил этот статус. Брюссель обещал предоставить его государству, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

Кабмин не согласовал и другие рабочие визиты Зурабишвили: на Украину 22-24 августа, в Швейцарию и Болгарию в сентябре, в Польшу, Бельгию и Данию в октябре, а также в ОАЭ, Чехию и Израиль в декабре.

Зурабишвили одержала победу на выборах президента в ноябре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но ее поддержала «Грузинская мечта».

Впоследствии отношения между главой государства и политической силой начали ухудшаться. Например, в феврале 2023 года, когда Кобахидзе заявил об «определенном преимуществе» России в военном конфликте с Украиной и риске вовлеченности Грузии в противостояние Зурабишвили сказала, что «новые послания правящей партии носят пораженческий характер» и «звучат в унисон с нарративом России».

«Грузинская мечта» в свою очередь упрекала Зурабишвили в необъективности и политической предвзятости. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения России и Грузии после четырехлетнего перерыва. Президент выступила против этого.