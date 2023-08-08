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Премьер Грузии заявил о намерении вернуть Южную Осетию мирным путем

Премьер Грузии Гарибашвили: власти Грузии привержены идее мирного воссоединения страны

Власти Грузии остаются верными идее мирного воссоединения страны с Абхазией и Южной Осетией, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Заявление премьера приурочено к 15-й годовщине с начала военных действий в Южной Осетии.

«Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью», — написал он.

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. С целью вернуть регион под свой контроль Грузия в ночь на 8 августа ввела туда войска и начала обстрел Цхинвала из установок «Град». В результате погибли несколько человек из числа российских миротворцев.

В ответ на это Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, пообещал, что виновные в гибели российских граждан будут наказаны, а бывший премьером Владимир Путин заявил, что Россия ответит на агрессию Грузии. Москва объявила о начале операции «по принуждению к миру» для защиты мирного населения, и российские военные вошли в Южную Осетию.

Военные действия продлились пять дней, в результате грузинские войска отступили. Медведев на встрече с министром обороны Анатолием Сердюковым и начальником Генштаба Николаем Макаровым заявил, что цель операции достигнута, «безопасность российских миротворческих сил и гражданского населения восстановлена».

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26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает суверенитет регионов и считает их частью своей территории.

В марте прошлого года Анатолий Бибилов, который был на тот момент главой республики, заявил, что Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. Референдум по этому вопросу был назначен на 17 июля, однако уже в конце мая новый президент республики Алан Гаглоев заявил, что действие соответствующего указа Бибилова было приостановлено после консультаций с Москвой.

По словам главы Южной Осетии, такое решение приняли, «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».
Гаглоев тогда же поручил «безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации».

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Грузия Южная Осетия Россия
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