Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов
В Грузии провалилась попытка импичмента президента Саломе Зурабишвили: в парламенте не набралось нужного числа голосов. Лидеров каких государств пытались отправить в отставку — в фотогалерее РБК
После убийства Авраама Линкольна в 1865 году 17-м президентом США стал вице-президент Эндрю Джонсон. В 1867 году Джонсон наложил вето на принятый конгрессом (две трети мест в обеих палатах принадлежало радикальным республиканцам) билль об условиях обратного допущения южных штатов в союз и о гражданском равноправии негров.
Позже конгресс принял закон о пребывании на должности, запрещавший главе исполнительной власти смещать государственных должностных лиц. Закон был направлен на защиту военного министра Эдвина Стэнтона, отправленного в отставку Джонсоном. Конфликт завершился выдвижением палатой представителей обвинений президенту, однако сенату для инициирования импичмента не хватило одного голоса
Республиканец Ричард Никсон — единственный президент США, досрочно прекративший свои полномочия и добровольно ушедший в отставку. С 1972 по 1974 год в США проводилось расследование по делу о прослушивании штаб-квартиры Демократической партии во время избирательной кампании 1972 года. Люди, называвшие себя «бригадой слесарей», пытались установить в гостиничном комплексе «Уотергейт» микрофоны для прослушивания, а также фотографировали документы Джорджа Макговерна, конкурента Никсона на президентских выборах.
В феврале 1974 года палата представителей постановила начать процедуру импичмента Никсона. В августе 1974 года, не дождавшись решения сената, Никсон подал в отставку
В 1998–1999 годах была предпринята попытка импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Его обвиняли в сексуальных связях с 25-летней Моникой Левински, попавшей на работу в Белый дом в качестве практикантки. Республиканская партия, имевшая на тот момент большинство в обеих палатах конгресса, инициировала голосование по вопросу отставки президента.
Клинтону были выдвинуты обвинения в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию (на первом судебном заседании Клинтон отрицал связь с Левински) и злоупотреблении должностным положением. Палата представителей одобрила первые два обвинения и направила их в сенат. В итоге Клинтон сохранил свой пост благодаря тому, что за отставку президента проголосовали менее двух третей сенаторов
Вопрос об импичменте президента России Бориса Ельцина поднимался трижды. В 1993 году с данной инициативой выступили Верховный совет и Съезд народных депутатов. Поскольку на тот момент в России действовала Конституция РСФСР 1978 года, не предусматривавшая процедуру импичмента, вопрос о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти был вынесен на референдум. В результате обе ветви сохранили свои полномочия.
Второй раз предложение об импичменте было выдвинуто в сентябре 1993 года после указа президента о прекращении работы Верховного совета. Кризис завершился прекращением действия советской модели власти.
В третий раз вопрос об импичменте рассматривался в 1998–1999 годах. Госдума обвиняла Ельцина в развале СССР, развязывании войны в Чечне, ослаблении обороноспособности и безопасности России, роспуске Верховного совета в 1993 году. По итогам голосования в нижней палате парламента ни одно из обвинений не получило поддержки квалифицированного большинства в две трети голосов, и процедура была прекращена
В 2000 году конгресс Перу отрешил президента страны Альберто Фухимори от должности с формулировкой «стойкая моральная несостоятельность». В ходе предвыборной гонки 2000 года телевизионный канал Canal N обнародовал видеозапись, на которой соратник Фухимори Владимир Монтесинос дает взятку оппозиционному депутату за переход в партию Фухимори «Перу 2000». Скандал завершился раскрытием множества фактов правонарушений президента и его окружения, по законам международного права подпадающих под определение геноцида
Президент Литвы Роландас Паксас был отрешен от должности сеймом в 2004 году. Литовского президента обвиняли в незаконном предоставлении гражданства российскому гражданину Юрию Борисову за оказанную им финансовую помощь во время предвыборной кампании, а также в «нарушении государственной тайны, Конституции и присяги» и превышении служебных полномочий. В 2005 году расширенная коллегия Верховного суда Литвы вынесла оправдательный вердикт, признав Паксаса полностью невиновным
21 февраля 2014 года, после подписания с оппозицией соглашения об урегулировании кризиса на Украине, действующий президент Виктор Янукович покинул страну. Верховая рада приняла постановление, в котором указывалось, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности.
23 февраля председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанностей президента. В свою очередь сам Янукович не раз заявлял, что решение Верховной рады нелегитимно, а он добровольно не подавал в отставку
31 августа 2016 года Дилма Руссефф в результате импичмента была лишена президентского поста. Кроме того, ей запрещено занимать политические должности сроком на десять лет.
Поводом для импичмента стали обвинения Руссефф в бюджетных махинациях и нарушении налогового законодательства в ходе избирательной кампании 2014 года.
Сама Руссефф назвала случившееся переворотом
В 2016 году в центр скандала попала экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. В СМИ появились сообщения, что действиями главы государства руководит ее давняя подруга Чхве Сун Силь, которая, используя свои связи с президентом, заставляла южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в связанные с собой фонды. Общая сумма полученных средств превысила $100 млн. Никаких официальных государственных постов Чхве не занимала.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил Пак Кын Хе импичмент. В июле 2018 года на фоне коррупционного скандала экс-президент была приговорена к восьми годам тюрьмы
В сентябре 2019 года СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп летом провел телефонный разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы американский президент пообещал ему военную помощь в размере $250 млн в обмен на компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена (впоследствии он стал соперником Трампа на выборах в 2020 году).
Байден, будучи вице-президентом с 2009 по 2017 год, занимался связями США с Украиной. Его сын Хантер с 2014 по 2019 год был в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings. В команде Трампа считают, что Джо Байден мог давить на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко для увольнения генпрокурора Виктора Шокина, так как в отношении компании Burisma велось несколько дел.
24 сентября глава палаты представителей заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.
Трамп назвал новости об импичменте «харассментом президента».
5 февраля 2020 года сенат оправдал Трампа: за признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно.
В январе 2021 года демократы в конгрессе снова решили поставить вопрос об импичменте Трампа. По их мнению, его заявления привели к массовым беспорядкам и штурму Капитолия. Трамп проиграл президентские выборы демократу Байдену и не согласился с результатами голосования. Он заявлял о фальсификации итогов и отказывался их признать. 6 января конгресс должен был утвердить результаты выборов, но процедура была сорвана из-за массовых беспорядков. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, силовики смогли выгнать их лишь спустя несколько часов. При столкновении протестующих с полицией погибли пять человек. После этого Трамп пообещал мирную передачу власти.
13 февраля сенат проголосовал по повторному импичменту. При необходимых 67 голосах, «за» импичмент высказались только 57 сенаторов. Трамп назвал произошедшее «очередным этапом охоты на ведьм» и пообещал скоро вернуться в политику.
Несмотря на провал импичмента, после голосования представители Демократической и Республиканской партии заявили, что вина за события в Вашингтоне все равно лежит на экс-президенте.
Парламент Перу пытался отправить Педро Кастильо в отставку трижды — в декабре 2021 года, в марте и в декабре 2022-го. Первые две попытки провалились, не набрав нужного количества голосов. Перед третьим голосованием сам Кастильо объявил о роспуске парламента и общенациональном комендантском часе. Он также анонсировал выборы в конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции. Эти решения не поддержали в правительстве, сразу несколько министров подали в отставку. Конгресс, несмотря на объявление президента о роспуске, собрался и проголосовал за его отстранение в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Полномочия главы государства перешли вице-президенту Дине Болуарте, которую Кастильо назвал узурпатором. После ареста отправленного в отставку президента в стране вспыхнули протесты с требованием досрочных выборов
В сентябре 2023 года правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Главу государства обвинили в том, что она нарушила Конституцию, поехав в европейское турне без разрешения правительства: согласно Основному закону, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с его согласия. Речь шла о поездках в Берлин и Брюссель 1 сентября того же года, во время них Зурабишвили встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и главой Евросовета Шарлем Мишелем соответственно.
16 октября Конституционный суд Грузии признал нарушением Конституции действия Зурабишвили, решение приняла коллегия из девяти судей. 18 октября процедура продолжилась в парламенте и потерпела неудачу. Инициативу объявить импичмент поддержали 86 депутатов, для импичмента требовалась поддержка минимум 100 из 150 депутатов.