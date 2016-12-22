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В Грузии огласили результаты президентских выборов
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В Грузии огласили результаты президентских выборов
Политика, 10:47
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В Грузии огласили результаты президентских выборов
После подсчета 100% бюллетеней стало ясно, что выиграла поддерживаемая партией власти Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома страны по итогам подсчета 100% голосов.

За Зурабишвили отдали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе получил 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее выдвижение поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Вашадзе баллотировался в качестве кандидата от партии «Единое национальное движение».

Второй тур в Грузии: повлияет ли результат на отношения с Россией
Политика

Церемония инаугурации пройдет 16 декабря, в третье воскресенье после выборов.

Жители страны 28 ноября проголосовали во втором туре президентских выборов. В первом туре, который проводился месяц назад, ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов.

Зурабишвили с марта 2004 по октябрь 2005 года занимала должность министра иностранных дел Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских политэмигрантов, ее политическая карьера также началась во Франции: в 1974 году она поступила на службу в МИД страны и работала в посольствах в Италии, США, Чаде и в миссии при НАТО.

Как писал ранее РБК, победителя президентских выборов нельзя считать пророссийским кандидатом, однако ее поддержала партия, при которой отношения двух стран улучшились.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Грузия
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