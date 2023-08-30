Внуково, Домодедово и Шереметьево временно закрыли на прием и отправку самолетов

В трех аэропортах Москвы второй раз за ночь ограничили полеты

За эту ночь в Москве дважды закрывали аэропорты. Первый раз на полчаса был закрыт Внуково, второй раз — Домодедово, Внуково и Шереметьево. Позже силы ПВО сбили дрон над Рузским районом Московской области, пострадавших нет

Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты на прием и отправку самолетов, часть бортов направлена в зону ожидания, сообщили ТАСС в авиационных службах. Позже собеседник агентства заявил о закрытии аэропорта Шереметьево.

Это уже второй раз за ночь, когда в Москве ограничивают работу аэропортов. Первый раз был около 1:00 мск, тогда было закрыто воздушное пространство над Внуково. Около 1:30 мск аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Воздушное пространство в районе аэропортов ранее закрывали в случае атак беспилотников на столичный регион.

Ночью 30 августа Минобороны сообщило о пресечении попытки украинского беспилотника атаковать объекты на территории России около 3:30 мск. «Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области», — сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке «массовой атаки» беспилотников в Центральном федеральном округе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.