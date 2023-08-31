Росавиация: 45 самолетов ушли на запасные аэропорты во время ограничений в Москве

Более 40 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона в Подмосковье

Рейсы приземлились в Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде во время ограничений в Москве из-за атаки дрона. С 9:00 ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Из-за ограничений полетов в целях безопасности в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на запасные аэродромы ушли 45 самолетов, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород», — рассказали в пресс-службе. Пассажиров доставят в аэропорты назначения в ближайшее время.

Московские аэропорты и Жуковский работают штатно с 09:00 мск. Аэропортовые службы и авиакомпании принимают меры для восстановления расписания полетов.

В пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода РБК сообщили, что утром 31 августа приняли 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в Москве. «В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету», — рассказали в пресс-службе.

Во Внуково и Домодедово РБК заявили, что ограничения на прием и вылет были введены с 5:21 по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

В обоих аэропортах вводили режим «Ковер», который ограничивает использование воздушного пространства, писал телеграм-канал Baza

Мэр Москвы Сергей Собянин около 7:30 утра сообщил, что в Воскресенском районе Подмосковья ПВО сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.