Небензя заявил, что США не дали главе МВД визу для встречи в ООН

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 16:01
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 20:38
«Джеймс Уэбб» впервые показал планету за пределами Солнечной системы Технологии и медиа, 20:24
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 20:15
Акции российских нефтяных компаний подорожали на заявлениях Новака Инвестиции, 20:07
Второклассник из Москвы стал абсолютным чемпионом мира по шашкам Спорт, 20:04
Провал Захаряна и Роналду. Онлайн закрытия трансферного окна в Европе Спорт, 20:00
Роскомнадзор получил первые данные от операторов рекламы в Рунете Технологии и медиа, 19:58
Почему штаф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 19:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Shell уведомила Россию об отказе от участия в операторе «Сахалина-2» Бизнес, 19:44
Российский биатлонист получит медаль из-за дисквалификации латвийца Спорт, 19:39
ЦСКА подписал пятого за летнее трансферное окно легионера Спорт, 19:36
Небензя заявил, что США не дали главе МВД визу для встречи в ООН Политика, 19:32
Курс биткоина упал до $19,6 тыс. и приблизился к минимуму c середины июля Крипто, 19:29
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:26
Война санкций ,  
0 

Небензя заявил, что США не дали главе МВД визу для встречи в ООН

Небензя: США не дали визу главе МВД Колокольцеву для участия во встрече в ООН
Глава МВД России Владимир Колокольцев не смог посетить встречу руководителей правоохранительных органов в ООН, поскольку США не выдали визы российской делегации, заявил Василий Небензя. Колокольцев находится под санкциями США
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.

По его словам, это стало «очередным вопиющим нарушением» США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

«В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США. Невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципам суверенного равенства, препятствует их эффективному участию в работе организации», — заявил постпред России.

Колокольцев с 2018 года находится под санкциями США. Он не может посещать Штаты, кроме случаев, специально определенных американскими властями. В конце февраля Евросоюз также включил министра в санкционный список.

В МИДе заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России
Политика
Владимир Ермаков

В начале августа в американском представительстве при ООН заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией о ее штаб-квартире в Нью-Йорке. В Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН.

Эти заявления прозвучали на фоне требования российского посольства выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову, который должен посетить Генассамблею ООН в сентябре. Лавров возглавит делегацию и выступит на мероприятии 24 сентября. При этом США ввели санкции против российского министра еще в конце февраля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Какие варианты для релокации капитала остались у россиян: 5 юрисдикций
Статьи
Pro
Секретный ингредиент: как скопировать успешный бизнес — три рабочих схемы
Инструкции

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Василий Небензя Владимир Колокольцев ООН МВД визы США
Материалы по теме
В США заявили о серьезном отношении к выдаче виз делегатам ООН
Политика
В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам
Политика
В постпредстве России при ООН ответили на невыдачу виз делегатам Москвы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter