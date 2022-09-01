Небензя: США не дали визу главе МВД Колокольцеву для участия во встрече в ООН

Небензя заявил, что США не дали главе МВД визу для встречи в ООН

Глава МВД России Владимир Колокольцев не смог посетить встречу руководителей правоохранительных органов в ООН, поскольку США не выдали визы российской делегации, заявил Василий Небензя. Колокольцев находится под санкциями США

Владимир Колокольцев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.

По его словам, это стало «очередным вопиющим нарушением» США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

«В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США. Невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципам суверенного равенства, препятствует их эффективному участию в работе организации», — заявил постпред России.

Колокольцев с 2018 года находится под санкциями США. Он не может посещать Штаты, кроме случаев, специально определенных американскими властями. В конце февраля Евросоюз также включил министра в санкционный список.

В начале августа в американском представительстве при ООН заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией о ее штаб-квартире в Нью-Йорке. В Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН.

Эти заявления прозвучали на фоне требования российского посольства выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову, который должен посетить Генассамблею ООН в сентябре. Лавров возглавит делегацию и выступит на мероприятии 24 сентября. При этом США ввели санкции против российского министра еще в конце февраля.