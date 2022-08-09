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В США заявили о серьезном отношении к выдаче виз делегатам ООН

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с ООН о штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом заявили в американском постпредстве при ООН, передает ТАСС.

Журналисты спросили, будут ли выданы визы главе МИД России Сергею Лаврову и другим членам российской делегации для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи. С 26 февраля Сергей Лавров находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

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Сергей Лавров

«Как принимающая страна США имеют обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире ООН способствовать поездкам в район штаб-квартиры ООН представителям государств — членов ООН. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — сказали в постпредстве.

При этом представители Вашингтона отметили, что согласно американскому законодательству визовые вопросы являются конфиденциальными.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео. Накануне стало известно, что по поручению президента российскую делегацию возглавит Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

Всего в состав делегации войдут десять человек, среди которых: заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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