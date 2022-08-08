Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Сергей Лавров (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — сказано в документе.

Всего в состав делегации войдут десять человек, среди которых: заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео.

15 июля Генассамблея ООН опубликовала предварительную повестку сессии (*pdf.). Согласно ей, представители стран будут обсуждать экономический рост, поддержание мира и безопасности, в том числе предотвращение вооруженных конфликтов, развитие Африки, продвижение прав человека, гуманитарное взаимодействие, разоружение, борьбу с наркотиками, криминалом и терроризмом.

Также в рамках Генассамблеи запланировано выступление президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщал ТАСС со ссылкой на предварительную программу. Так, выступление президента США запланировано на первую половину дня 20 сентября, а выступление президента Украины — на вторую половину дня 21 сентября. Российская делегация должна выступить 24 сентября.