В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН

Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

США понимают свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые едут в страну для участия в мероприятиях ООН, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Когда дело касается Организации Объединенных Наций, на нас, как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность по оказанию содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности Организации Объединенных Наций», — сказал Прайс.

При этом он не стал подтверждать готовность Соединенных Штатов выдать визы членам российской делегации и лично ее главе, министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому запрещен въезд в страну из-за санкций.

Он также не стал отвечать на высказывание посла страны в Вашингтоне Анатолия Антонова, который ранее заявил, что собирается обсудить с Госдепартаментом визы во время визита в ведомство 18 августа.

«Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах [в Госдепартаменте США] с российскими должностными лицами, в том числе с послом [Антоновым]», — сказал он, пообещав предоставить информацию после переговоров, если она появится.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео. Российскую делегацию по поручению президента возглавляет Лавров, его сопроводят заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и другие политики и дипломаты.

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Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября.

Российский МИД ранее призывал Вашингтон выдать визы представителям государства и обеспечить их беспрепятственный въезд. Этому могут мешать не только санкции против Лаврова, но и запрет российским воздушным судам летать над территорией США. В российском посольстве также отметили, что обратились к Госдепу и Белому дому с требованием дать дипломатам визы.