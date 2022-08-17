Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 16:22
Канада даст Украине кредит почти на $350 млн для закупки топлива Политика, 22:57
В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН Политика, 22:38
Леброн Джеймс договорился о новом контракте с «Лейкерс» на $97,1 млн Спорт, 22:33
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Радимов назвал удачной для «Зенита» группу со «Спартаком» в Кубке России Спорт, 22:29
Москвичей предупредили о запахе гари ночью и утром Общество, 22:19
Пароходство на Украине переименует суда, названные в честь героев СССР Политика, 22:14
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Британский миллиардер заявил о желании приобрести «Манчестер Юнайтед» Спорт, 21:57
Посол в США заявил, что Россия переживет без Coca-Cola Политика, 21:50
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 21:40
Игрок 2DROTS заявил, что начальник не хотел отпускать его на матч Кубка Спорт, 21:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:37
Bloomberg назвал дату презентации iPhone 14 Технологии и медиа, 21:30
Война санкций ,  

В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН

Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

США понимают свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые едут в страну для участия в мероприятиях ООН, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Когда дело касается Организации Объединенных Наций, на нас, как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность по оказанию содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности Организации Объединенных Наций», — сказал Прайс.

Посольство потребовало от США выдать Лаврову визу для поездки на ГА ООН
Политика
Сергей Лавров

При этом он не стал подтверждать готовность Соединенных Штатов выдать визы членам российской делегации и лично ее главе, министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому запрещен въезд в страну из-за санкций.

Он также не стал отвечать на высказывание посла страны в Вашингтоне Анатолия Антонова, который ранее заявил, что собирается обсудить с Госдепартаментом визы во время визита в ведомство 18 августа.

«Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах [в Госдепартаменте США] с российскими должностными лицами, в том числе с послом [Антоновым]», — сказал он, пообещав предоставить информацию после переговоров, если она появится.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были заранее записаны на видео. Российскую делегацию по поручению президента возглавляет Лавров, его сопроводят заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и другие политики и дипломаты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу
Кейсы
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС ВС РФ разрешил взыскивать налоговую недоимку с бенефициаров должника
Кейсы
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи

Лавров должен выступить на Генассамблее 24 сентября.

Российский МИД ранее призывал Вашингтон выдать визы представителям государства и обеспечить их беспрепятственный въезд. Этому могут мешать не только санкции против Лаврова, но и запрет российским воздушным судам летать над территорией США. В российском посольстве также отметили, что обратились к Госдепу и Белому дому с требованием дать дипломатам визы.

Теги
ООН визы Госдепартамент США Сергей Лавров
Материалы по теме
Посольство потребовало от США выдать Лаврову визу для поездки на ГА ООН
Политика
МИД призвал США не препятствовать выдаче виз участникам сессии ООН
Политика
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter