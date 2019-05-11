В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

Россияне должны были поучаствовать в подготовке конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Она пройдет в Нью-Йорке. Теперь, считают в МИД, ООН следует рассмотреть перенос это мероприятие в другую страну

Владимир Ермаков (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Американские власти отказали в предоставлении виз нескольким представителям российской делегации, члены которой должны были принять участие в работе третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Об этом на заключительном заседании комитета рассказал глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает «РИА Новости».

О действиях Вашингтона в связи с этим он, по данным агентства, отозвался как о «противоправных». «Сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — добавил Ермаков, заметив, что «с точки зрения многосторонней дипломатии это — полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация».

Почему именно россиянам было отказано в визах и когда это произошло, глава делегации не пояснил, отметив однако, что подобным шагом американские власти «грубейшим образом нарушают свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН».

Эта договоренность, заметил Ермаков, «четко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу [им] виз «безвозмездно и в возможно короткий срок».

Если представители российской делегации не получат американские визы до конца года, Секретариату ООН «придется вести дело к организации проведения обзорной конференции участников ДНЯО в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН», заявил Ермаков. Сама конференция должна состояться в 2020 году. Ее проведение запланировано в Нью-Йорке.