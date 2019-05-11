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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России
Россияне должны были поучаствовать в подготовке конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Она пройдет в Нью-Йорке. Теперь, считают в МИД, ООН следует рассмотреть перенос это мероприятие в другую страну
Владимир Ермаков (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Американские власти отказали в предоставлении виз нескольким представителям российской делегации, члены которой должны были принять участие в работе третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Об этом на заключительном заседании комитета рассказал глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает «РИА Новости».

О действиях Вашингтона в связи с этим он, по данным агентства, отозвался как о «противоправных». «Сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — добавил Ермаков, заметив, что «с точки зрения многосторонней дипломатии это — полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация».

Почему именно россиянам было отказано в визах и когда это произошло, глава делегации не пояснил, отметив однако, что подобным шагом американские власти «грубейшим образом нарушают свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН».

Эта договоренность, заметил Ермаков, «четко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу [им] виз «безвозмездно и в возможно короткий срок».

Если представители российской делегации не получат американские визы до конца года, Секретариату ООН «придется вести дело к организации проведения обзорной конференции участников ДНЯО в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН», заявил Ермаков. Сама конференция должна состояться в 2020 году. Ее проведение запланировано в Нью-Йорке.

В этом же городе, поясняет агентство, с 29 апреля по 10 мая проходило заседание подготовительного комитета. Сессии последний, как правило, проводит в каждые три года, предшествующие обзорной конференции.

Кому не были выданы визы и сколько именно человек из-за этого не попали на мероприятие, глава российской делегации не уточнил. В США эту информацию пока никак не комментировали.

Ранее, 29 апреля, МИД России заявлял об отказе Вашингтона в выдаче визы еще одному россиянину — российскому эксперту по химическому оружию, руководителю одного из научно-исследовательских институтов российского Минобороны Дмитрию Поклонскому. Он, уточняли во внешнеполитическом ведомстве, должен был выступить на заседании Совета безопасности ООН. На нем рассматривался вопрос о фактах применения химического оружия в Сирии и, в частности, в сирийской Думе в апреле 2018 года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: американские визы, Россияне, ДНЯО
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